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Пенсионный консультант рассказал, как накопить на безбедную старость 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Эксперт дал совет, как накопить на безбедную старость
Фото: РИА Новости
Формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на безбедную старость. Об этом заявил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
В интервью радио Sputnik эксперт рассказал, что жители стран Европы самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию, которая позволит им путешествовать после выхода на заслуженный отдых.

Дело в том, что всю жизнь у них формируется культура инвестирования, они лично откладывают собственные средства, — объяснил Звенигородский.

По мнению консультанта, даже человек с небольшим доходом может делать накопления, главное — правильно выбрать инструмент для достижения поставленной цели. В этом случае «кубышка под кроватью», равно как и банковский депозит не подходят, поскольку никогда не успеют за инфляцией.

Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции, — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что медленный рост накоплений не должен останавливать, следует продолжать откладывать деньги, не тратя их на посторонние цели.

При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 тысяч плюс 7–10 процентов годовых уже смотрятся хорошо, — сказал Звенигородский.

Эксперт советует сформулировать, какую сумму человек хотел бы получать в старости, и затем ориентироваться на неё при инвестициях в различные активы.
Ранее эксперт рассказал о лучшем применении материнского капитала. Об этом писал NEWS.ru.
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