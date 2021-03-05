10 тыс. рублей готовы потратить на подарки в РФ 8 марта

Почти половина российских мужчин готовы потратить около 10 тысяч рублей на подарки женщинам к 8 марта, а около 12% выделят на эти цели сумму от 20 тысяч рублей, показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила исследование в феврале 2021 года, в нем приняло участие свыше 1600 человек.

"Почти половина мужчин (45,4%) готовы потратить на подарки до 10 тысяч рублей или более. Из них 9,2% готовы порадовать любимых женщин презентами в пределах 20 тысяч рублей, а 11,8% — расщедрятся более чем на 20 тысяч. Подарки на сумму до 1 тысячи рублей собираются приобрести 10% мужчин" — говорится в материалах.

По данным исследования, в основном мужчины дарят подарки не только близким людям, но и коллегам — 51,4%. Только членов семьи радуют подарками 40,9%, а 3,2% представителей сильного пола собираются потратить деньги только на коллег с работы.

При этом факт получения подарков на 8 марта подтвердили 86,5% россиянок, причем 63% опрошенных женщин получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6% представительниц прекрасного пола — только дома, а 6,4% — только на работе.