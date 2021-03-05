Кабмин поручил сформировать реестр нуждающихся семей

"Правительством Российской Федерации поручено ФНС России, Минтруду России, ПФР и Росстату провести в 2021 году пилотный проект по сопоставлению уровня доходов домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных ресурсов. При этом стоит особо подчеркнуть, что пилотный проект оценки доходов семей не направлен на контроль и не несет фискальной функции, а позволит выработать эффективные инструменты социальной политики государства и адресной помощи тем, кто в этом нуждается", — сказали в ФНС.