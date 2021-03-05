Аналитик предсказал рост ставок по банковским вкладам

Рост ставок по банковским вкладам возможен вслед за увеличением Центробанком России ключевой ставки на фоне восстановления экономики. Об этом агентству «Прайм» заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Рамблер» писал, что в июле прошлого года Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. В ходе очередного заседания в феврале текущего года совет директоров ЦБ сохранил ее на этом уровне.

Там объяснили такое решение тем, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что принятие решения об изменении размера ключевой ставки будет зависеть от ситуации в экономике.

Тузов обратил внимание на то, что регулятор подает сигналы о возможном повышении ключевой ставки.

«До конца года она может вырасти до 5-5,5 процента, это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции. По данным Центробанка, этот показатель в 2021 году составит 3,7-4,2 процента», — пояснил эксперт.

Вслед за увеличением ключевой ставки, вырастут и проценты по вкладам. Тогда они превысят уровень инфляции и станут выгодны россиянам, отметил Тузов.

Он также назвал идеальной ситуацию, когда процент по вкладу дает возможность получить прибыль.