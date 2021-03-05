Экономист назвал главную проблему госпенсии 

Государственная пенсия — необходимый минимум для получения комфортного дохода в старости. Об этом пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил в эфире радио Sputnik.

Он сообщил, что на Западе большие пенсии, потому что сформирована культура инвестирования — люди лично всю жизнь откладывают собственные деньги. Эксперт призвал и россиян заботиться о накоплениях.

Он назвал основой культуры личного инвестирования выбор правильного инструмента для накопления средств. Просто откладывать деньги недостаточно, а хранить их на депозите имеет мало смысла, потому что доходность этого инструмента ниже инфляции.

В качестве примера инструментов с доходностью выше инфляции Звенигородский привел индивидуальный инвестиционный счет и негосударственные пенсионные фонды.

«При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно тысячу рублей каждый месяц откладывать. Сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10% годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее», — добавил он.