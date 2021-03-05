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Экономист назвал главную проблему госпенсии 

Артём Кульша 2 часа назад
Экономист назвал главную проблему госпенсии
Фото: РИА Новости
Государственная пенсия — необходимый минимум для получения комфортного дохода в старости. Об этом пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил в эфире радио Sputnik.
Он сообщил, что на Западе большие пенсии, потому что сформирована культура инвестирования — люди лично всю жизнь откладывают собственные деньги. Эксперт призвал и россиян заботиться о накоплениях.
Он назвал основой культуры личного инвестирования выбор правильного инструмента для накопления средств. Просто откладывать деньги недостаточно, а хранить их на депозите имеет мало смысла, потому что доходность этого инструмента ниже инфляции.
В качестве примера инструментов с доходностью выше инфляции Звенигородский привел индивидуальный инвестиционный счет и негосударственные пенсионные фонды.

«При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно тысячу рублей каждый месяц откладывать. Сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10% годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее», — добавил он.

В декабре, как сообщал «Рамблер», управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, что короткие или среднесрочные облигации федерального займа, паевые инвестиционные фонды и индивидуальный инвестиционный счет позволят заработать больше, чем на вкладе.
Видео дня. Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
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Личный счет , Андрей Русецкий , ИА Sputnik
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