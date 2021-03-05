В чужом кармане: Сколько зарабатывает психолог 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Наша новая героиня — 38-летняя Надя С. Год назад она открыла свою психологическую практику.

«Почти 15 лет я проработала бухгалтером, в итоге выгорела, да и пришло время разобраться в себе. Я выросла в семье с матерью-одиночкой. Все проблемы, как известно, из детства, поэтому решила выучиться на психолога, чтобы помочь себе, а потом и другим», — рассказала Надя.

Муж помог Наде оплатить курсы переподготовки по программе психологическое консультирование и диагностика личности. Два года обучения обошлись в 270 тысяч рублей.

«После окончания курса я отправилась на практику в хоспис. Я наконец-то почувствовала себя нужной, хотя та работа была сложной во всех смыслах. И, как назло, именно тогда начались проблемы в семье», — отметила Надя.

Мужу не нравилось, что Надя пытается «разобрать его по Фрейду», «учит жизни, предъявляет претензии и дает советы». Он начал говорить, что ей самой стоило бы походить к психотерапевту, прежде чем работать с людьми.

«В конце концов он ушел. К женщине помоложе и, как он выразился, без заморочек», — рассказала наша героиня.

Сейчас час консультации у Нади стоит три тысячи рублей, проводит она около 50 консультаций в месяц. Весной прошлого года во время пандемии она ушла в онлайн и брала с клиентов меньше, но запрос на личные встречи большой, поэтому летом она снова начала арендовать кабинет.

«Приемы стоят недешево, некоторые думают, что я шикую. Но на самом деле аренда обходится очень дорого. Кроме того, я оплачиваю частный детский сад сыну и помогаю матери-пенсионерке», — отметила Надя.

Бывший муж платит Наде алименты — 45 тысяч рублей.

Примерные траты Нади (в месяц):

На детский сад — 30 000 рублей

На аренду кабинета — 20 000 рублей

На продукты — 20 000 рублей

На кафе/рестораны/бары — 15 000 рублей

На помощь матери — 10 000 рублей

На бензин — 5000 рублей

На развлечения с ребенком — 5000 рублей

На такси — 2000 рублей

Несмотря на доход в 120 тысяч рублей и помощь бывшего мужа, Надя не может позволит себе все, что хочет.

«Психологи должны постоянно учиться, сами проходить терапию у коллег, ездить на конференции. К тому же мне нужно продвигать себя в соцсетях», — отметила она.

Как писал «Рамблер», ранее сервис «Зарплата.ру» назвал самыми высокооплачиваемыми сферами транспорт, автобизнес, строительство и топливно-энергетический комплекс.

Самые низкие зарплаты предлагают работникам сферы туризма и гостиничного дела, образования, науки и языка, а также офисному персоналу.