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Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам 

Прайм 39 минут назад
10,9% составила минимальная ставка по потребкредитам
Фото: РИА Новости
Сбербанк до 12 мая снизил процентные ставки по потребительским кредитам, минимальная теперь составляет 10,9%, говорится в сообщении кредитной организации.

"С 5 марта Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет", — сказано в сообщении.

Минимальная ставка, по которой клиенты могут взять новый кредит или рефинансировать уже существующий, теперь составляет 10,9%.
При этом максимальная ставка разнится для "зарплатных" и остальных клиентов и зависит от суммы ссуды: самая высокая ставка составляет 19,7% — для клиентов, которые не получают зарплату или пенсию в Сбербанке и берут новый потребкредит до 300 тысяч рублей.
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