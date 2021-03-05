«Сбер» объявил праздничные ставки по кредитам

СберБанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам на период с 5 марта по 12 мая 2021 года.
Потребительский кредит без обеспечения клиенты могут получить в сумме до 300 тыс. рублей по ставке от 10,9% до 19,7%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — по ставке от 10,9% до 16,9%, от 1 млн рублей — по ставке от 10,9% до 12,9% годовых.
Потребительский кредит под поручительство также можно оформить в сумме до 300 тыс. рублей под 10,9—19,7%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — под 10,9—16,9%, от 1 млн рублей — под 10,9—12,9%.
Потребительский кредит на рефинансирование доступен на следующих условиях: при сумме до 300 тыс. рублей — под 10,9—16,9%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — под 10,9—12,9%, от 1 млн рублей — под 10,9—11,9% годовых.
«Привлекательно то, что банк снизил ставки для всех категорий заемщиков и даже новые клиенты могут получить условия наравне с зарплатными заемщиками. Удобно, что до 300 тысяч рублей подтверждение дохода не требуется, а для оформления кредита в сумме от 300 тысяч до 1 миллиона рублей достаточно подтвердить согласие на онлайн-запрос информации по доходам из ПФР», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.