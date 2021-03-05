«Сбер» объявил праздничные ставки по кредитам

«Привлекательно то, что банк снизил ставки для всех категорий заемщиков и даже новые клиенты могут получить условия наравне с зарплатными заемщиками. Удобно, что до 300 тысяч рублей подтверждение дохода не требуется, а для оформления кредита в сумме от 300 тысяч до 1 миллиона рублей достаточно подтвердить согласие на онлайн-запрос информации по доходам из ПФР», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.