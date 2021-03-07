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Экономист разъяснил, как повысить размер будущей пенсии 

Российская Газета и ещё 7 21 минуту назад
Экономист объяснил способ повысить будущую пенсию
Фото: РИА Новости
Напомним, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты — от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

"Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя", — поясняет "Российской газете" Сафонов.

Как же устроен механизм формирования страховой пенсии? Правила достаточно просты: за каждый год трудового стажа (а стаж формируется только в том случае, если в этот период работник работал по трудовому договору и работодатель делал ежемесячные отчисления с заработной платы в Пенсионный фонд) начисляется один коэффициент. Поэтому, чем больше стаж, тем больше коэффициентов.
Но ещё на количество коэффициентов влияет и размер заработка. Например, при получении минимальной заработной платы за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тысяч в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным -10.
Поскольку рассчитать самостоятельно количество заработанных коэффициентов довольно сложно, лучше зарегистрироваться на сайте ПФР (создать личный кабинет) и там получить всю информацию о текущем состоянии счета.
Есть при расчете стажа и определенные льготы. Так, женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за 1,5 года отпуска за первого ребёнка 2,7 коэффициента, за второго ребёнка — 5,4, а за третьего — 8,1.
Льготу имеет и один из родителей, ухаживающий за ребёнком-инвалидом. За год ухода начисляется 1,8 коэффициента.
Повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.
Будущая пенсия складывается также из выплаты пенсионных накоплений. Повлиять на их сумму можно, если внимательно относится к выбору управляющей компании, которая инвестирует эти средства. Повысить размер пенсии, помимо прочего, можно за счет участия в добровольных пенсионных программах. Как это, например, делают участники программы софинансирования пенсии, которые с поддержкой государства сформировали уже больше 130 млрд рублей.
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, сегодня из 22% тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, то есть солидарную составляющую страховой пенсии. Остальные 16% — это индивидуальная часть тарифа, которая меняется в зависимости от взносов и стажа.
А вот у социальных пенсий совсем иной принцип формирования, так как это другой вид пенсионного обеспечения — не страховой, а государственный. Для каждого вида социальной пенсии: по старости, по инвалидности, по потере кормильца и т.д. — законом (166-ФЗ от 15.12.2001) установлен конкретный размер выплат, которые ежегодно индексируются.
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Личный счет , Маленькая пенсия , Александр Сафонов , Пенсионный фонд РФ , Финансовый университет , "Российская газета"
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