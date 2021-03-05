Профессор ВШЭ сравнил российские и китайские пенсии 

В Китае существует три вида пенсий — городская, сельская и для госчиновников. Первая похожа на российскую страховую пенсию и составляет 2550 юаней — 29 тысяч рублей. Об этом заявил доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Маслов

«Городская, наиболее распространенная, в целом похожа на российскую страховую: с одной стороны, она формируется из взносов сотрудника в виде отчислений в размере 3% от зарплаты, с другой, почти 10% от зарплаты направляет в пенсионный фонд компания […] Если говорить о средней городской пенсии, то это примерно 2550 юаней — 29 тысяч рублей по текущем курсу Центробанка РФ», — цитирует эксперта «МК».

Он отметил, что крестьяне, не имеющие специального дохода, а также безработные городские жители получают минимальное пособие. В среднем по стране оно составляет 600-700 юаней — около 6800-7900 рублей, но кое-где достигает 1200 юаней — 13600 рублей. Еще один вид пенсий — у госслужащих. По словам Маслова, они находятся в наиболее привилегированном положении. Чиновник среднего звена в Пекине может рассчитывать на пенсию порядка 3,5 тысяч юаней — около 40 тысяч рублей в месяц. Чтобы получить право на пенсию, китайцы должны получить более 15 лет трудового стажа.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Китая готовятся повышать пенсионный возраст в рамках реформирования пенсионной системы. Пенсионным страхованием будет охвачено 95% населения Китая. Сейчас женщины в Китае могут выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины должны работать до 60 лет. Аналитики уверены, что при сохранении политики китайских властей к 2035 году больше трети жителей страны будут пенсионерами.