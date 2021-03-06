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Россияне назвали желаемую зарплату своих избранников 

Прайм и ещё 6 2 часа назад
Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин
Фото: depositphotos.com
Большинство женщин хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц от 100 тысяч рублей, при этом у мужчин более скромные пожелания о доходах второй половинки — от 30 до 50 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания проводила исследование в феврале-марте, в нем приняли участие свыше 1500 человек со всей страны.

"Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей", — выяснили эксперты.

Еще 24% россиянок считают хорошей для мужчины зарплату 70–100 тысяч рублей. Около 19,6% опрошенных полагают, что их партнер должен зарабатывать 50–70 тысяч рублей, а 17% — 30–50 тысяч рублей, при этом на заработок партнера от 15 до 30 тысяч рублей согласны лишь 2,7% опрошенных.
В то же время большинство мужчин высказало более скромные пожелания о доходах женщин: наиболее распространенный диапазон ожиданий для второй половины (26,3%) составил от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Примерно 17,7% респондентов хотели бы, чтобы доход партнерши составлял 100 тысяч рублей, а 10,5% мужчин устроила бы сумма от 70 до 100 тысяч рублей.
При этом большинство опрошенных (по 64% среди представителей обоих полов) сходится во мнении, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Следующий по популярности вариант ответа, что доходы в паре должны быть равны — об этом заявили 21,8% мужчин и 25,9% женщин.
Около 13,2% респондентов мужского пола ответили, что женщина может вообще не работать, однако такой же точки зрения придерживается лишь 7,4% женщин. В то же время ни одна участница опроса не поддержала мнение, что мужчина может вообще не зарабатывать, а вот 0,7% мужчин считают такую ситуацию допустимой.
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Личный счет , РИА Новости
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