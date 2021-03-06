Россияне стали чаще брать микрозаймы 

Молодые россияне до 30 лет стали гораздо чаще брать микрозаймы на фоне пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова.

«Доля заёмщиков до 30 лет догнала традиционно основную возрастную категорию 30-40 лет. Сейчас на каждую из категорий (до 30, 30-40 лет) приходится по 30%», — сказал Кудряков.

Таким образом, возраст 60% клиентов не превышает 40 лет. Год назад этот показатель составлял 55%.

Специалисты считают, что молодые россияне стали чаще обращаться в микрофинансовые конторы, поскольку в кризис хотят сохранить привычный образ жизни. Также сыграли роль снижение доступности банковского кредитования и общие рыночные тенденции.

Спрос на микрокредитование в России находится на достаточно высоком уровне. В январе и феврале 2021 года было выдано порядка 3,6 миллиона займов, что на 9% больше чем в прошлом году.