Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.71
88.84
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
69.57
+0.16 Золото
1698.18
–0.06 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1916
–0.0201
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Россияне стали чаще брать микрозаймы 

Майк Габриелян 1 час назад
Россияне стали чаще брать микрозаймы
Фото: РИА Новости
Молодые россияне до 30 лет стали гораздо чаще брать микрозаймы на фоне пандемии COVID-19.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова.

«Доля заёмщиков до 30 лет догнала традиционно основную возрастную категорию 30-40 лет. Сейчас на каждую из категорий (до 30, 30-40 лет) приходится по 30%», — сказал Кудряков.

Таким образом, возраст 60% клиентов не превышает 40 лет. Год назад этот показатель составлял 55%.
Специалисты считают, что молодые россияне стали чаще обращаться в микрофинансовые конторы, поскольку в кризис хотят сохранить привычный образ жизни. Также сыграли роль снижение доступности банковского кредитования и общие рыночные тенденции.
Спрос на микрокредитование в России находится на достаточно высоком уровне. В январе и феврале 2021 года было выдано порядка 3,6 миллиона займов, что на 9% больше чем в прошлом году.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему микрофинансовые кредиты могут означать катастрофу во время пандемии коронавируса.
Видео дня. Цена нефти Brent впервые за год превысила 69 долларов за баррель
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение