В России предложили ввести новую выплату на детей 

Государству стоит задуматься о введении новых выплат для россиян, которые приняли решение оставить детей на домашнем обучении. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин , пишет « Парламентская газета ».

По его словам, когда родители переводят ребенка на подобный формат образования, они отчасти берут на себя функцию государства и позволяют экономить немалые деньги федерального бюджета.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — заметил Смолин.

Однако, по его словам, новые поправки не предусматривают поддержку и компенсацию за работу родителей в подобных случаях.

В настоящее время вопрос о выплатах находится в ведении региональных властей. К примеру, по итогам 2020 года только шесть субъектов страны финансово помогали таким семьям, уточнил депутат.