Россиянам посоветовали выгодные авиабилеты 

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В марте цены на авиабилеты начали расти, отыгрывая падение во время пандемии. Однако пока сохраняются направления, куда можно улететь занедорого. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервисы по продаже билетов.

Например, из Москвы сейчас выгоднее всего лететь в Екатеринбург и Горно-Алтайск. Это обойдется в 3,2 и 5,4 тысячи рублей. Перелет из Петербурга в Екатеринбург обойдется в 6 тысяч.

Заметно подешевели авиабилеты из Москвы в Анапу — до 5,5 тысячи рублей.

Перелет из первопрестольной в Петербург оценивается в 4,4 тысячи рублей.

Путешествие из Москвы в Орск подешевело на 40%: с 8,1 тысячи до 4,8 тысячи рублей. Средний чек перелета из столицы в Ульяновск и Магнитогорск снизился на 35%, а в Оренбург, Геленджик и Ижевск — на 33%.

Из Петербурга выгоднее всего лететь в Пермь, Ульяновск, Воронеж, Саратов. Цена — 3,5 — 4 тысячи рублей.

Больше всего этой весной выросла цена по направлениям Москва — Сочи (+21%), Москва — Симферополь (+27%), Москва — Минеральные Воды (+15%), Петербург — Симферополь (+29%).