Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.71
88.84
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
69.57
+0.16 Золото
1698.18
–0.06 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1916
–0.0201
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Россиянам посоветовали выгодные авиабилеты 

Майк Габриелян 49 минут назад
Россиянам посоветовали выгодные авиабилеты
Фото: РИА Новости
В марте цены на авиабилеты начали расти, отыгрывая падение во время пандемии. Однако пока сохраняются направления, куда можно улететь занедорого. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервисы по продаже билетов.
Например, из Москвы сейчас выгоднее всего лететь в Екатеринбург и Горно-Алтайск. Это обойдется в 3,2 и 5,4 тысячи рублей. Перелет из Петербурга в Екатеринбург обойдется в 6 тысяч.
Заметно подешевели авиабилеты из Москвы в Анапу — до 5,5 тысячи рублей.
Перелет из первопрестольной в Петербург оценивается в 4,4 тысячи рублей.
Путешествие из Москвы в Орск подешевело на 40%: с 8,1 тысячи до 4,8 тысячи рублей. Средний чек перелета из столицы в Ульяновск и Магнитогорск снизился на 35%, а в Оренбург, Геленджик и Ижевск — на 33%.
Из Петербурга выгоднее всего лететь в Пермь, Ульяновск, Воронеж, Саратов. Цена — 3,5 — 4 тысячи рублей.
Больше всего этой весной выросла цена по направлениям Москва — Сочи (+21%), Москва — Симферополь (+27%), Москва — Минеральные Воды (+15%), Петербург — Симферополь (+29%).
Ранее «Рамблер» сообщал, как мошенник под видом продажи авиабилетов обманывал россиян.
Видео дня. Цена нефти Brent впервые за год превысила 69 долларов за баррель
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение