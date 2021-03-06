Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.71
88.84
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
69.57
+0.16 Золото
1698.18
–0.06 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1916
–0.0201
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин 

Майк Габриелян 20 минут назад
Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин
Фото: depositphotos.com
Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir опросили более 1500 россиян и россиянок на предмет желаемой зарплаты их второй половинки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей», — гласят итоги опроса.

Еще 24% россиянок считают хорошей мужскую зарплату в 70–100 тысяч рублей.
На 50-70 тысяч согласны 19,6% опрошенных. Только 17% женщин хватит 30–50 тысяч рублей.
Минимальное количество (2,7%) женщин согласно на заработок партнера от 15 до 30 тысяч рублей.
При этом мужчины гораздо менее требовательны к доходам жен и любовниц: 26,3% будут удовлетворены, если женская зарплата составит от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.
Только 17,7% респондентов хотели бы, чтобы доход партнерши составлял 100 тысяч рублей. Сумма от 70 до 100 тысяч рублей устроила бы 10,5% мужчин.
Большинство респондентов уверено, что женщины должны получать меньше мужчин. Четверть опрошенных считает, что доходы должны быть одинаковы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно, какие подарки женщины хотят получить на 8 Марта.
Видео дня. Цена нефти Brent впервые за год превысила 69 долларов за баррель
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение