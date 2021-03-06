Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин 

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Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir опросили более 1500 россиян и россиянок на предмет желаемой зарплаты их второй половинки. Об этом сообщает РИА Новости

«Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей», — гласят итоги опроса.

Еще 24% россиянок считают хорошей мужскую зарплату в 70–100 тысяч рублей.

На 50-70 тысяч согласны 19,6% опрошенных. Только 17% женщин хватит 30–50 тысяч рублей.

Минимальное количество (2,7%) женщин согласно на заработок партнера от 15 до 30 тысяч рублей.

При этом мужчины гораздо менее требовательны к доходам жен и любовниц: 26,3% будут удовлетворены, если женская зарплата составит от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Только 17,7% респондентов хотели бы, чтобы доход партнерши составлял 100 тысяч рублей. Сумма от 70 до 100 тысяч рублей устроила бы 10,5% мужчин.

Большинство респондентов уверено, что женщины должны получать меньше мужчин. Четверть опрошенных считает, что доходы должны быть одинаковы.