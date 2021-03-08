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Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой
Фото: РИА Новости
Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой: чаще всего участники опроса называли политиков (79 процентов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.
Также респонденты считают слишком большой зарплату банкиров (61 процент). Четверть опрошенных россиян назвала полицейских, еще 14 процентов сочли слишком высокой зарплату программистов.
Слишком маленькую зарплату, по мнению 71 процента опрошенных, получают соцработники. При этом 70 процентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер, а 69 процентов сочли низкой оплату труда работников яслей и нянь. О недостаточной оплате труда учителей высказались 63 процента опрошенных россиян.
Бухгалтеры получают столько, сколько должны, согласились 62 процента респондентов. Также россияне назвали оправданной зарплату компьютерных инженеров/программистов (60 процентов) и работников магазинов или ассистентов (57 процентов). О политиках в таком ключе высказались лишь 10 процентов опрошенных.
При этом в других странах также сочли слишком высокими зарплаты политиков и банкиров — 74 и 41 процент соответственно. В опросе участвовали 20,5 тысячи онлайн-пользователей из 28 стран, в том числе из России.
Ранее сообщалось, что самую высокую среднюю зарплату получают жители Магаданской области — 127 тысяч рублей. Согласно данным Фонда развития гражданского общества, на втором месте расположился Чукотский автономный округ, где россияне зарабатывают в среднем около 117 тысяч рублей в месяц, а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ c показателем в 96,6 тысячи рублей.
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Комментарии 6
Личный счет , РБК
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