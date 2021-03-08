Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой

Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой: чаще всего участники опроса называли политиков (79 процентов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.

Также респонденты считают слишком большой зарплату банкиров (61 процент). Четверть опрошенных россиян назвала полицейских, еще 14 процентов сочли слишком высокой зарплату программистов.

Слишком маленькую зарплату, по мнению 71 процента опрошенных, получают соцработники. При этом 70 процентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер, а 69 процентов сочли низкой оплату труда работников яслей и нянь. О недостаточной оплате труда учителей высказались 63 процента опрошенных россиян.

Бухгалтеры получают столько, сколько должны, согласились 62 процента респондентов. Также россияне назвали оправданной зарплату компьютерных инженеров/программистов (60 процентов) и работников магазинов или ассистентов (57 процентов). О политиках в таком ключе высказались лишь 10 процентов опрошенных.

При этом в других странах также сочли слишком высокими зарплаты политиков и банкиров — 74 и 41 процент соответственно. В опросе участвовали 20,5 тысячи онлайн-пользователей из 28 стран, в том числе из России.