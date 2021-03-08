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Россияне сняли с валютных счетов $28 млрд 

Newsru.com 4 часа назад
Россияне сняли с валютных счетов $28 млрд
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центробанк сообщил, что россияне сняли со своих валютных счетов в 2020 году более 28 млрд долларов. Это на 21% больше, чем годом ранее.
Крупнейшие финансовые организации сообщили «Известиям», что спрос на снятие валюты среди россиян вырос. По данным ЦБ, больше всего денег граждане сняли в марте-2020 — около четырёх миллиардов долларов, и в декабре — более трёх миллиардов.
В основном это происходит из-за нестабильности во время пандемии, низких ставок по вкладам и того, что у многих россиян наступил тот самый «чёрный день».
Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч считает, что дальше тренд на обналичивание и покупку валюты продолжится, потому что как только пандемия закончится, людям нужно будет путешествовать и совершать деловые поездки.
Россиянам понадобятся наличные, которые будут приобретаться или сниматься с вкладов. А как только кризис закончится, россияне снова начнут закупать иностранную валюту на «чёрный день».
Также с укреплением рубля население может захотеть нарастить запасы валюты на черный день. Это тоже приведет к росту покупки иностранных денег.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне могут хранить свои сбережения в японской иене, канадском и новозеландском долларе. Как рассказал журналистам экономист Вячеслав Зайченко, экономики этих стран сегодня наименее подвержены волатильности.
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Личный счет , ФФИН Банк , Центральный банк России , газета "Известия"
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