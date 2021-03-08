Россияне назвали профессии с необоснованно высокими зарплатами 

Россияне назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают неоправданно большие суммы за свою деятельность, сообщает РБК. В топе — политики, банкиры, полицейские.
Исследование провели аналитики компании Ipsos, опросившие несколько сотен пользователей Сети. Большинство жителей РФ (79%) полагает, что меньше следует платить политикам. За урезание окладов для банкиров проголосовал 61% респондентов. На третье место по уровню необоснованно высоких зарплат россияне (25%) поставили полицейских, на четвертое — программистов. Окладами последних удивляются 14% респондентов.
Также пользователи указали на профессии, представители которых, по их мнению, получают слишком мало. 71% проголосовавших назвали соцработников, 70% — медсестер, 69% — воспитателей и нянь, 63% — учителей.
Полное соответствие должности и получаемой зарплаты россияне увидели в профессии бухгалтера, компьютерного инженера, работника магазина.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году была озвучена средняя зарплата по России. Оказалось, что среднестатистический работник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. В исследовании эксперты учли сведения Росстата за период с мая 2019 года по май 2020 года. Были изучены зарплаты сотрудников средних и крупных организаций, работающих на своих местах продолжительное время. Размер выплат приведен с учетом вычета подходного налога. Выяснилось, что средняя (медианная) зарплата в России варьируется в районе 35 тысяч рублей. Например, сотрудники добывающих компаний в среднем могут претендовать на ежемесячные выплаты в 55-65 тысяч рублей. Меньше остальных получают работники предприятий легкой промышленности — около 20,5 тысячи рублей в месяц.