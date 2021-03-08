Названо лучшее время для покупки акций, криптовалюты и золота 

Эксперты по инвестированию рассказали, когда лучше всего вкладываться в акции топовых компаний, криптовалюту и драгметаллы. В одних случаях нужно выждать подходящий момент, в других — действовать немедленно, сообщает агентство «Прайм»

Менеджер по работе с частным капиталом криптобиржи Currency.com по имени Валерий обратил внимание на возможное повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, в этом случае неизбежно произойдет обвал финансовых рынков. Перейдут ли они в долгосрочное снижение или восстановятся быстро, эксперты пока прогнозировать не берутся. Однако аналитик уверен, что период, пока рынки будут находиться «на дне», — лучшее время для приобретения акций крупнейших компаний и криптовалюты.

«Это проще всего отследить через индекс доллара — нужно поймать момент, когда он вновь начнет падать. Например, когда снова введут какую-либо политику смягчения, нужно будет заново подбирать все топовые акции, все топовые криптовалюты», — пояснил эксперт.

Автор крупнейшего телеграм-канала по инвестированию "Лимон на чай" Евгений Коваленко подчеркнул, что драгметаллы в настоящее время пребывают в нисходящем тренде, поэтому лучшего момента для инвестирования, например, в золото трудно будет найти.

Однако аналитики подчеркнул, что вкладываться в золото нужно только если речь идёт о долгосрочных инвестициях: можно приобрести акции золотодобывающих компаний или купить золото в банке через обезличенный металлический счёт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, в прошлом году из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.