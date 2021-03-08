Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.39
88.81
88.89
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
68.89
+0.53 Золото
1680.45
–0.08 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.03
1.1861
–0.0291
22.02
1.2152
04.03
24.02
10.02

Названо лучшее время для покупки акций, криптовалюты и золота 

Павел Тиунов 1 час назад
Названо лучшее время для покупки акций, криптовалюты и золота
Фото: РИА Новости
Эксперты по инвестированию рассказали, когда лучше всего вкладываться в акции топовых компаний, криптовалюту и драгметаллы. В одних случаях нужно выждать подходящий момент, в других — действовать немедленно, сообщает агентство «Прайм»
Менеджер по работе с частным капиталом криптобиржи Currency.com по имени Валерий обратил внимание на возможное повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, в этом случае неизбежно произойдет обвал финансовых рынков. Перейдут ли они в долгосрочное снижение или восстановятся быстро, эксперты пока прогнозировать не берутся. Однако аналитик уверен, что период, пока рынки будут находиться «на дне», — лучшее время для приобретения акций крупнейших компаний и криптовалюты.

«Это проще всего отследить через индекс доллара — нужно поймать момент, когда он вновь начнет падать. Например, когда снова введут какую-либо политику смягчения, нужно будет заново подбирать все топовые акции, все топовые криптовалюты», — пояснил эксперт.

Автор крупнейшего телеграм-канала по инвестированию "Лимон на чай" Евгений Коваленко подчеркнул, что драгметаллы в настоящее время пребывают в нисходящем тренде, поэтому лучшего момента для инвестирования, например, в золото трудно будет найти.
Однако аналитики подчеркнул, что вкладываться в золото нужно только если речь идёт о долгосрочных инвестициях: можно приобрести акции золотодобывающих компаний или купить золото в банке через обезличенный металлический счёт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, в прошлом году из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
Видео дня. За февраль курица в магазинах подорожала на 5%
Комментарии
Личный счет , Евгений Коваленко , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение