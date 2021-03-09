Кредиты предложили выдавать по правам 

В Национальном совете финансового рынка призвали одобрить обмен валюты и выдачу кредитов на основании водительских прав. Об этом пишут «Известия».

Такое предложение содержится в отзыве совета на законопроект о расширении упрощенной идентификации россиян, внесенный в Госдуму в феврале.

Для проверки подлинности водительского удостоверения банкам просят предоставить доступ к базам МВД . Если предложение одобрят, нововведение заработает к 1 января 2022 года.

Один из вариантов реализации проекта — включение данных о правах в Единую систему идентификации и аутентификации и «Цифровой профиль».

Юрист Павел Уткин напомнил, что пока упрощенную идентификацию можно проводить только по ИНН, СНИЛС и номеру ОМС и для ограниченного круга операций (валютно-обменных операций до ста тысяч рублей и оформления кредитов до 15 тысяч рублей).

Опрошенные «Известиями» банкиры отметили, что водительское удостоверение у граждан чаще при себе, чем ИНН, СНИЛС или медицинский полис. Кроме того, правами в банке можно будет воспользоваться, когда паспорт находится на перевыпуске.

Как сообщал «Рамблер», в России планируют принять закон, позволяющий расплачиваться в магазинах с помощью биометрии — через слепки лица и голоса из биометрической госсистемы (ЕБС).