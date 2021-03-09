Кредиты предложили выдавать по правам 

В Национальном совете финансового рынка призвали одобрить обмен валюты и выдачу кредитов на основании водительских прав. Об этом пишут «Известия».
Такое предложение содержится в отзыве совета на законопроект о расширении упрощенной идентификации россиян, внесенный в Госдуму в феврале.
Для проверки подлинности водительского удостоверения банкам просят предоставить доступ к базам МВД. Если предложение одобрят, нововведение заработает к 1 января 2022 года.
Один из вариантов реализации проекта — включение данных о правах в Единую систему идентификации и аутентификации и «Цифровой профиль».
Юрист Павел Уткин напомнил, что пока упрощенную идентификацию можно проводить только по ИНН, СНИЛС и номеру ОМС и для ограниченного круга операций (валютно-обменных операций до ста тысяч рублей и оформления кредитов до 15 тысяч рублей).
Опрошенные «Известиями» банкиры отметили, что водительское удостоверение у граждан чаще при себе, чем ИНН, СНИЛС или медицинский полис. Кроме того, правами в банке можно будет воспользоваться, когда паспорт находится на перевыпуске.
Как сообщал «Рамблер», в России планируют принять закон, позволяющий расплачиваться в магазинах с помощью биометрии — через слепки лица и голоса из биометрической госсистемы (ЕБС).
После принятия закона гипермаркеты «Лента» (эквайер — ВТБ) и сеть кофеен Coffee Bean готовятся запустить оплату покупок по лицу в промышленных масштабах. В Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили, что рассматривают внедрение биометрической оплаты.