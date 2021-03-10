В чужом кармане: Сколько зарабатывает няня 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Наша новая героиня окончила педагогический колледж по специальности физическая культура, но работать в школу не пошла. Еще во время учебы 28-летняя Кристина В. начала подрабатывать бебиситтером у знакомых, а в последние пять лет она — профессиональная няня.

«Две первые семьи, работа по два года в каждой, все прекрасно, хорошие дети и родители, но в третьей ждали такие сюрпризы, что я чуть не отказалась от профессии. Мамочка относилась как к прислуге, каждый день на протяжении 2,5 месяца претензии, хотя я делала все идеально и относилась к детям как к своим! Были в прямом смысле приказы: иди в магазин, в банк, в ЖЭК», — рассказала Кристина.

По ее словам, попытки семьи-работодателя нагрузить не входящими в обязанности делами — одна из главных проблем нянь.

«Одно дело, когда семье нужна помощница по хозяйству с некоторыми функциями няни, об этом можно договориться на берегу. Но когда ты приходишь работать именно няней, а тебя вдобавок просят убирать кошачий туалет — это странно», — отметила Кристина.

Наша героиня посоветовала начинающим няням поскорее уходить из семьи, если разница во взглядах, подходах к воспитанию и даже в пищевых привычках слишком велика. В третьей семье мама, уходя на работу, оставляла для сына конфеты и газировку и просила Кристину давать ему сладости трижды в день, после каждого приема пищи.

«Это была такая мотивация, без которой он не соглашался есть суп и овощи. Однажды после запитых газировкой конфет у ребенка открылась рвота. Я позвонила матери, она так орала, была готова меня убить. При этом не дать сладости мальчику я не имела права, как мать сказала, так и кормила», — подчеркнула наша героиня.

Мать отнесла футболку со следами рвоты в лабораторию, анализ якобы показал, что ребенка «в маленьких количествах поили либо алкоголем, либо снотворным». Терпение Кристины лопнуло, она пригрозила заказать еще одну экспертизу и подать заявление о клевете, а потом уволилась.

Сейчас Кристина работает в четвертой семье с мальчиком четырех с половиной лет. Семья искала няню с педагогическим образованиям, опытом от трех лет, свежей флюорографией и рекомендациями, поэтому Кристина им подошла.

В ее обязанности входит уход за детской комнатой, детскими вещами и одеждой, сопровождение ребенка в детский сад и кружки, организация его досуга, развитие и игры по возрасту, приготовление пищи для ребенка, позже — занятия по подготовке к начальной школе.

Платят Кристине 5000 — 6000 рублей в сутки в зависимости от нагрузки, работает она вахтовым методом 14/7, в семье живет в одной комнате с ребенком. В месяц ее заработок составляет от 105 000 до 126 000 рублей.

Примерные траты Кристины (в месяц):

На аренду квартиры (снимают вдвоем с подругой) — 25 000 рублей

На рестораны и бары — 20 000 рублей

На салоны красоты и косметику — 15 000 рублей

На продукты — 10 000 рублей

На одежду, обувь — 10 000 рублей

На проезд — 5000 рублей

На телефон/интернет — 1000 рублей

Накопления — 5000 рублей