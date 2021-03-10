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Некоторых россиян задумали освободить от налога 

Lenta.ru и ещё 7 43 минуты назад
Некоторых россиян задумали освободить от налога
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тысяч рублей в год. От подоходного налога задумали освободить граждан, кто получает 17 тысяч рублей в месяц, а для всех остальных вводится новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода.
В пояснительной записке к документу говорится: «Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало— и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации».
Автор инициативы — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов — предложил оставить ставку в 13 процентов для доходов до 204 тысяч рублей, для тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов она вырастет до 15 процентов, а для доходов свыше 10 миллионов — 1,3 миллиона рублей плюс 25 процентов с суммы, превышающей 10 миллионов рублей, а для доходов свыше 100 миллионов рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35 процентов с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.
С 2021 года в России с 13 до 15 процентов выросли ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней ставка осталась для случаев продажи личного имущества.
Весной 2020-го президент России Владимир Путин заявил, что доля жителей, которых относят к среднему классу, превысила 70 процентов. Он напомнил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (в 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей).
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Катасонов , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
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