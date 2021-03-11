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Эксперт дала ценный совет начинающим инвесторам

Вероника Полынина
45 минут назад
Инвестировать можно только свободные деньги, предупредила финансовый аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.
Эксперт: инвестировать можно только свободные деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета — то он проигрывает все», - сказала она агентству «Прайм».
По словам Афанасьевой, нельзя вкладывать в фондовый рынок взятые в кредит или в долг деньги, а также средства, которые нужны для повседневных расходов.
В случае с временно свободными средствами, отложенными на близкие цели: ремонт, лечение, обучение детей и т.д. – необходимо обратиться к профессионалам и вложить их в надежные облигации с погашением по сроку, когда эти деньги понадобятся.
Для грамотного инвестирования нужно составить финансовый план. Он помогает правильно поставить цели, точно определить сумму для инвестиций, провести анализ текущих активов и пассивов, доходов и расходов.
По словам специалиста, деньги, не прошедшие контроль финансового планирования, инвестировать нельзя, также как нельзя делать инвестиции без цели.
«Стремление заработать миллион долларов прекрасно, но, что если то, что вам нужно для комфортной жизни, стоит в два-три раза дешевле? Зачем принимать на себя повышенные риски на пути к непонятной цели и удлинять путь к истинной мечте», - подытожила Афанасьева.
Ранее, как писал «Рамблер», первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов посоветовал сначала накопить подушку безопасности в размере от 9 месяцев до 2 лет уровня потребления семьи, а уже с излишками идти на фондовый рынок.
Личный счет,Сергей Швецов,Центральный банк России,
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