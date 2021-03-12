Более 1 трлн рублей направят за три года на выплаты детям

Более 1,002 трлн рублей будет выделено на выплаты на детей от трех до семи лет в 2021-2023 годах. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда

"В 2021 году выделяется 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета. В 2022 году будет направлено 339,5 млрд рублей, в том числе 295,3 млрд из федерального бюджета, и в 2023 году — 341,7 млрд рублей, в том числе 296,8 млрд рублей из федерального бюджета", — рассказали в министерстве.

Полученные по социальному контракту средства не будут учитываться при назначении выплаты детям от трех до семи лет, отметило ведомство. Там также указали, что единственная квартира у получателей такой выплаты любой площади.

"Единственная квартира у получателей выплаты на детей от трех до семи лет может быть любой площади. Единственный дом тоже может любой площади. Если квартир несколько, тогда малообеспеченными признаются только те семьи, где на каждого человека приходится менее 24 кв. м жилой площади. Если домов несколько, то к малообеспеченным относятся те, у кого на каждого члена семьи приходится менее 40 кв. м жилой площади", — рассказали в министерстве.

Там также сообщили, что порядка 3,4 млн семей с низкими доходами получают такие выплаты ежемесячно.

"Выплату нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячно 3,4 млн семей в России", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что семьи, которым была назначена выплата на детей возрасте от трех до семи лет, продолжат получать ее в течение 12 месяцев со срока назначения, даже если по новым критериям семья перестала подпадать под категорию нуждающихся.

В пресс-службе пояснили, что семьям, которые после 1 апреля 2021 года впервые обратятся за назначением выплаты, ежемесячное пособие будет назначено на 12-месячный период с учетом новых требований.

"Семьи, которым по состоянию на 1 апреля 2021 года ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в новом размере начиная с 1 апреля 2021 года вплоть до конца 2021 года. Для этого будет необходимо заполнить обычное заявление на назначение выплаты на портале "Госуслуги", в органах соцзащиты или в МФЦ", — пояснили в министерстве.

Органы соцзащиты проверят доход и имущество, после чего назначат выплату в новом размере. Кроме того, семья получит доплату за первые три месяца 2021 года, добавили в пресс-службе.

Имущество и проценты по вкладам

Минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет. При этом семьи с новыми автомобилями не смогут получить соответствующую выплату.

"Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период: доход от трудовой и творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты", — рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что семьи с новыми мощными (до пяти лет и до 250 лошадиных сил) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью ТАСС , что выплату на детей от трех до семи лет получили в целом 4,7 млн семей в 2020 году. По ее словам, в 2021 году на эти цели будет выделено 276 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Как сообщали журналистам в пресс-службе Минтруда, правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей. При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в 2020 году и в первые месяцы 2021 года.