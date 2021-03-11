Эксперт: хранить сбережения в рублях опасно из-за его неустойчивости

Валерий Миронов. Российский рубль входит в список самых неустойчивых валют развивающихся стран, поэтому сбережения в рублях лучше не хранить. Об этом рассказал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ

Экономист пояснил, что при определении устойчивости валюты оцениваются обменный курс, фондовый индекс, доходность гособлигаций и другие факторы.

«Если взять верхний показатель по развивающимся экономикам, в начале этого года наихудшая позиция у бразильского реала, колумбийского, мексиканского и филиппинского песо, южноафриканского рэнда, индонезийской рупии и российского рубля. В эти валюты вкладываться рискованнее всего», — сказал Миронов «Ура.ру».

По его словам, хранить сбережения нужно в валюте стран со стабильной экономикой. Если брать развивающиеся страны, то можно перевести сбережения в китайский юань.

По мнению кандидата экономических наук, специалиста по инфляции и эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева , хранить наличные рубли — это самый бесперспективный вклад. В качестве альтернативы можно рассмотреть банковский рублевый вклад. Он малодоходен, но хотя бы надежен.

Самым же рискованным способом вложений Беляев считает биткоин.

«Несмотря на феерический рост, нет уверенности, что он удержится на этих вершинах», — предостерег эксперт.