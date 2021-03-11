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Почему опасно хранить сбережения в рублях 

Вероника Полынина 12 минут назад
Эксперт: хранить сбережения в рублях опасно из-за его неустойчивости
Фото: depositphotos.com
Российский рубль входит в список самых неустойчивых валют развивающихся стран, поэтому сбережения в рублях лучше не хранить. Об этом рассказал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
Экономист пояснил, что при определении устойчивости валюты оцениваются обменный курс, фондовый индекс, доходность гособлигаций и другие факторы.

«Если взять верхний показатель по развивающимся экономикам, в начале этого года наихудшая позиция у бразильского реала, колумбийского, мексиканского и филиппинского песо, южноафриканского рэнда, индонезийской рупии и российского рубля. В эти валюты вкладываться рискованнее всего», — сказал Миронов «Ура.ру».

По его словам, хранить сбережения нужно в валюте стран со стабильной экономикой. Если брать развивающиеся страны, то можно перевести сбережения в китайский юань.
По мнению кандидата экономических наук, специалиста по инфляции и эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, хранить наличные рубли — это самый бесперспективный вклад. В качестве альтернативы можно рассмотреть банковский рублевый вклад. Он малодоходен, но хотя бы надежен.
Самым же рискованным способом вложений Беляев считает биткоин.

«Несмотря на феерический рост, нет уверенности, что он удержится на этих вершинах», — предостерег эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин заявил, что люди, которые сейчас играют на бирже и вкладываются в акции компаний, могут пожалеть об этом через полгода. Экономист заявил о грядущей «финансовой буре» и посоветовал россиянам избегать вложений в валюты стран, живущих за счет добычи ископаемых и производства. По его мнению, для повышения привлекательности экспорта своей продукции они будут занижать курсы своих валют.
Видео дня. Евро опустился ниже 88 рублей
Комментарии
Личный счет , Михаил Беляев , Валерий Миронов , Михаил Делягин , РИСИ , ВШЭ
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