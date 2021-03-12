Росстат зафиксировал подорожание продуктов в первую неделю весны

Эксперты Росстата проанализировали изменение цен на продукты питания в первую неделю весны. Результаты исследования специалисты опубликовали на сайте ведомства.

Оказалось, что в период со 2-го по 9-е марта подорожали яйца (на 10%), сахар (на 0,4%) и растительное масло (на 0,4%). Куриное мясо в регионах подросло в цене ощутимее (на 5,4%), чем в Центральной России (на 1,7%). Овощи и фрукты теперь продаются на 5,3% дороже, чем зимой, детское питание — на 0,5%, консервы, колбаса, макароны, печенье и чай — в среднем на 0,2%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в правительстве РФ заявили о намерении регулярно мониторить цены в стране, чтобы в случае их резкого повышения оперативно реагировать на ситуацию. Стоимость групп товаров и услуг будут отслеживать представители профильных ведомств.

Так, за ценами на продукты и табачные изделия будут наблюдать эксперты Минсельхоза , в ведении представителей Минпромторга окажется стоимость мебели, электроники, бытовой техники, Минздрав будет следить за ценами на лекарства, медоборудование и медуслуги, Минэнерго — за ценами на топливо, Минцифры — за стоимостью услуг связи, Минстрой — за ценами на услуги ЖКХ, Минтранс — за стоимостью проезда на всех видах общественного транспорта, Минпросвещения — за ценами на образовательные услуги и т.д.

В случае, если эксперты конкретного ведомства обнаружат тенденции к росту цен в определенном сегменте, они должны будут подготовить предложение для правительства по оперативному реагированию на сложившуюся ситуацию.