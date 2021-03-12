Россиян начали обманывать по новой схеме через сервис бронирования жилья

Мошенники начали использовать поддельный сайт для бронирования жилья, созданный по аналогии с сервисом booking.com. Через него злоумышленники похищают средства с банковских карт россиян.

Жительница Перми перевела мошенникам около 43 тыс. рублей, думая, что оплачивает проживание, забронированное на сайте booking.com. После брони в приложении системы ей пришло SMS со ссылкой для оплаты проживания, а в WhatsApp написал якобы владелец апартаментов, передает Ura.ru

«Я забронировала квартиру в Москве на букинге, мне перезвонил, как я поняла, собственник, мы с ним все согласовали. Через какое-то время мне пришло смс со ссылкой якобы от booking.com. Я перехожу по ссылке и там нужно подтвердить бронирование», — рассказала она.

Девушка все подтвердила и у нее открылась страница с оплатой проживания. Как выяснилось, адрес сайта был незначительно изменен: вместо booking.com было указано booking-m.com.

Она ввела данные своей карты, с которой тут же списали 14 тыс. 280 рублей, но мошенник в WhatsApp сказал, что деньги не поступили в систему и даже в подтверждение своих слов прислал фото с компьютера. После этого девушка вступила в переписку с якобы техподдержкой системы бронирования.

Там ей сообщили, что для возврата средств нужно, чтобы на карте было столько же денег, сколько списали изначально. После этого ей пришел код для оплаты от банка, который девушка ввела в форму мошенников и у нее снова списали 14 тыс. 280 рублей.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тыс. В итоге было уже 43 тыс. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила», — рассказала она.

После этого мошенники попытались снять у нее уже 43 тыс. рублей, но девушка пришла в банк, где заблокировала карту. Также она написала заявление в полицию.