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Рекрутеры предложили использовать квесты при приеме на работу

Вечерняя Москва
2 часа назад
Сотрудники отделов кадров предлагают использовать квесты в качестве инструмента проверки соискателей, претендующих на замещение вакантных позиций. Об этом в субботу, 13 марта, рассказал генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.
Рекрутеры предложили проходить квесты при приеме на работу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По словам Жиганова, профессиональные рекрутеры делают запрос на психотипирование сотрудников, чтобы понимать, кто работает в компании.
Обычное собеседование не может раскрыть кадровый потенциал, особенно представителей ряда профессий — к примеру, программистов. Решить данную задачу могут квесты, поскольку в игре люди ведут себя более естественно и раскрываются, рассказал Жиганов.
Кроме того, квесты можно использовать как средство адаптации сотрудников и формирования кадрового резерва, сообщает РИА Новости.
Ранее эксперт рассказал, как технология дипфейк может помочь учащимся.
Личный счет,РИА Новости,
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