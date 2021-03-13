Рекрутеры предложили проходить квесты при приеме на работу

Сотрудники отделов кадров предлагают использовать квесты в качестве инструмента проверки соискателей, претендующих на замещение вакантных позиций. Об этом в субботу, 13 марта, рассказал генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Жиганова, профессиональные рекрутеры делают запрос на психотипирование сотрудников, чтобы понимать, кто работает в компании.

Обычное собеседование не может раскрыть кадровый потенциал, особенно представителей ряда профессий — к примеру, программистов. Решить данную задачу могут квесты, поскольку в игре люди ведут себя более естественно и раскрываются, рассказал Жиганов.

Кроме того, квесты можно использовать как средство адаптации сотрудников и формирования кадрового резерва, сообщает РИА Новости