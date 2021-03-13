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Налоговая раскрыла подробности контроля над богатыми россиянами

Майк Габриелян
2 часа назад
Налоговая инспекция рассказала, как будут работать специальные сотрудники, отобранные для контроля сверхбогатых россиян. Об этом сообщает VTimes.
Налоговая описала детали контроля над богатыми россиянами
Фото: ТАССТАСС
Замглавы ФНС Юлия Шепелева сообщила, что ведомство начинает отбор сотрудников, которые будут отслеживать средства граждан с доходом в 500 млн рублей.
На гражданина обратят внимание, если его доход составил 500 млн рублей, не зависимо от периода. Если доход сократился, налоговый контроль продолжится.
Также под надзор подадут владельцы компаний за рубежом. С прибыли они должны платить налог 13-15%, либо фиксированный налог в 5 млн руб. Даже если доход составляет менее 500 миллионов.
Обладатели крупных иностранных счетов также берутся под наблюдение. Подобным клиентам уже пришли извещения о выездных проверках.
Кроме того, Шепелева предупредила, что на особый учет будут ставить не отдельных лиц, а семьи, если совокупный семейный доход достиг 500 миллионов рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что предпринимательница из Кузбасса скрыла от налоговых органов более 300 млн рублей.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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