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В Банке России рассказали, как поступить с фальшивыми купюрами 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
В Банке России рассказали, как поступить с фальшивыми купюрами
Фото: РИА Новости
Если возникли сомнения в подлинности попавшей в руки купюры, то использовать ее нельзя, предупредила в интервью радио Sputnik начальник управления департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова.

"В случае, если вы получили банкноту, вызывающую сомнения в подлинности, совет может быть только один — ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться", — отметила она.

По словам Александровой, подобные действия могут быть квалифицированы как сбыт фальшивых денег. Сомнительный дензнак нужно сдать в кредитную организацию, где его проверят или отправят на экспертизу в Банк России, такая экспертиза проводится бесплатно.
Следует сравнить подозрительную купюру с эталоном. Информация о признаках подлинности банкнот и способах их проверки есть на сайте Банка России и в мобильном приложении "Банкноты Банка России".

"Приложение содержит информацию обо всех банкнотах в обращении, включая памятные. Описание банкнот доступно как в виде текстовой информации, так и в аудиоформате. Приложение наглядно показывает, где расположены защитные признаки и как их проверить", — рассказала Александрова.

По ее словам, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким. Согласно данным ЦБ, количество поддельных купюр составило семь подделок на миллион банкнот в обращении. Большинство фальшивок — номиналом 5000 и 2000 рублей.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Александрова , Центральный банк России , ИА Sputnik
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