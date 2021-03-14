В Банке России рассказали, как поступить с фальшивыми купюрами 

"В случае, если вы получили банкноту, вызывающую сомнения в подлинности, совет может быть только один — ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться", — отметила она.

По словам Александровой, подобные действия могут быть квалифицированы как сбыт фальшивых денег. Сомнительный дензнак нужно сдать в кредитную организацию, где его проверят или отправят на экспертизу в Банк России, такая экспертиза проводится бесплатно.

Следует сравнить подозрительную купюру с эталоном. Информация о признаках подлинности банкнот и способах их проверки есть на сайте Банка России и в мобильном приложении "Банкноты Банка России".

"Приложение содержит информацию обо всех банкнотах в обращении, включая памятные. Описание банкнот доступно как в виде текстовой информации, так и в аудиоформате. Приложение наглядно показывает, где расположены защитные признаки и как их проверить", — рассказала Александрова.

По ее словам, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким. Согласно данным ЦБ, количество поддельных купюр составило семь подделок на миллион банкнот в обращении. Большинство фальшивок — номиналом 5000 и 2000 рублей.