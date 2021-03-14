ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что полученный налоговиками доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан.

Российские банки с 17 марта должны будут по требованию ФНС предоставлять данные о клиентах. Налоговикам станут доступны копии паспортов, доверенности, договоры на открытие счета, копии карточек с образцами подписей.

Также банки будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям.

Налоговики говорят, что изменений стоит опасаться только лицам, нарушающим российские законы. Добросовестным гражданам ничего не грозит.

«Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», - заявили в пресс-службе ФНС.

В ФНС России особо подчеркнули, что закон не предусматривает непосредственного доступа к выпискам по операциям, вкладам физических лиц. Режим получения таких сведений останется прежним. Получить эти данные можно только с согласия руководителя налогового органа при проведении налоговых проверок либо истребования документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.

«Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа», - добавили в ФНС.

Эксперты отмечают, что новый закон должен повысить контроль над денежными потоками физических и юридических лиц.