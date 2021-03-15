В ПФР разъяснили, как самозанятые смогут получать пенсию

По российскому законодательству самозанятые граждане лишены необходимости выплачивать страховые взносы, а это значит, что период работы в качестве самозанятого не засчитывается в страховой стаж, необходимый для получения пенсии выше минимальной социальной. Сейчас она составляет 5606,15 рублей в месяц, выплачивается людям, не накопившим 15 лет стажа. Однако обеспечить себе выплаты по достижению пенсионного возраста все же можно.

Процедура схожа с уплатой самозанятым налогов — такие граждане могут зарегистрироваться в качестве страхователя в Пенсионном фонде и платить добровольные пенсионные взносы, тогда у них начинает копиться трудовой стаж. Как и в случае с налогообложением, все делается через мобильное приложение «Мой налог». То есть посещать ПФР или банк не нужно, только на этапе регистрации.

Минимальный добровольный взнос в 2021 году составляет 33 770,88 рубля в год. Максимальный — 270 167,04 рубля. Можно заплатить меньше минимального, тогда в стаж пойдет период, пропорциональный уплаченному. Согласно разъяснениям ПФР, платить можно частями, однако не позже 31 декабря расчетного года, иначе в стаж зачтется лишь его часть.

Стоит учитывать, что финальный размер пенсии рассчитывается не только от того, сколько лет наработал человек, но и исходя из так называемого пенсионного коэффициента. Количество этих коэффициентов напрямую влияет на размер пенсионных выплат. На каждый год коэффициент рассчитывается исходя из суммы добровольных выплат, общего тарифа взносов (на 2021 год этот показатель составляет 22%), индивидуальной части тарифа (указывается на индивидуальном лицевом счете), взносов по индивидуальному тарифу от предельной базы (этот показатель устанавливается государством и обновляется каждый год, в 2021 году он равен 1 465 000 рублей).

Предположив, что индивидуальная часть тарифа самозанятого равна 16%, можно подсчитать, что при выплате минимального добровольного страхового взноса, он получает 1,048 пенсионных коэффициента в год.

Сама пенсия, согласно сайту ПФР, рассчитывается исходя из таких показателей, как сумма пенсионных коэффициентов, стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии, плюс фиксированная выплата (6044 рубля в 2021 году). Стоимость пенсионного коэффициента тоже меняется каждый год — в 2021 году она равна 98,86 рублям. Пока что его увеличивают и планируют увеличивать на 6 рублей каждый год.

Представим, что через 15 лет самозанятый гражданин решит обратиться за оформлением пенсии и фиксированная выплата будет такой же 6044 рубля (хотя она, конечно, будет больше из-за индексации), а стоимость коэффициента по имеющейся тенденции будет пропорционально увеличена и составит 188,86 рублей. Также предположим, что, выплачивая минимальный взнос, человек смог зарабатывать по 1,048 коэффициента в год. В таком случае его пенсия составит 9012 рублей.