Новой категории граждан предложили налоговый вычет 

Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, возможно, будет предоставляться гражданам, дети и подопечные которых занимаются спортом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В январе, как сообщал «Рамблер», Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о предоставлении социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно ему, граждане смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на сумму до 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Правительство в будущем утвердит перечень услуг, за оплату которых будет предоставляться вычет. В него могут войти в том числе фитнес, секции, занятия в рамках комплекса ГТО.

Сегодня «Парламентская газета» сообщила, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме подготовили поправку, согласно которой вычет смогут получать также граждане, у которых занимаются фитнесом или ходят на секции несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, и подопечные.