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Новой категории граждан предложили налоговый вычет 

Артём Кульша 1 час назад
Новой категории граждан предложили налоговый вычет
Фото: ТАСС
Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, возможно, будет предоставляться гражданам, дети и подопечные которых занимаются спортом. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В январе, как сообщал «Рамблер», Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о предоставлении социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно ему, граждане смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на сумму до 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.
Правительство в будущем утвердит перечень услуг, за оплату которых будет предоставляться вычет. В него могут войти в том числе фитнес, секции, занятия в рамках комплекса ГТО.
Сегодня «Парламентская газета» сообщила, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме подготовили поправку, согласно которой вычет смогут получать также граждане, у которых занимаются фитнесом или ходят на секции несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, и подопечные.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — прокомментировал соавтор поправки депутат Валерий Скруг.

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Личный счет , Валерий Скруг , Госдума , Парламентская газета
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