Родители, имеющие несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на социальный налоговый вычет за посещение ими спортивно-оздоровительных мероприятий. Максимальная сумма выплаты составит 15,6 тыс. рублей в год.

Россияне смогут вычитать из налога на доходы физических лиц затраты на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные детям, сообщил «Парламентской газете» депутат Валерий Скруг . Этот пункт, по словам «единороса», включен ко второму чтению проекта поправок к Налоговому кодексу, который рассматривается с прошлого года.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — сказал Скруг газете.

Алексей Сазанов. Предполагается, что вычет можно будет получить, исходя из реальных затрат гражданина на физкультурные услуги, но от суммы не более чем 120 тысяч рублей за прошедший налоговый период, говорил в начале 2021 года при рассмотрении поправок к Налоговому кодексу в первом чтении замглавы Минфина

Таким образом, граждане смогут рассчитывать на «физкультурную» компенсацию от правительства максимум в 15,6 тыс. рублей в год. При этом воспользоваться вычетом можно не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ. Деньги не будут перечисляться физкультурно-оздоровительным центрам, а при положительном решении ФНС поступят сразу же на счет налогоплательщика.

«В дальнейшем, когда мы поймем, какая складывается правоприменительная практика, будем стремиться автоматизировать получение вычета», — обещал замглавы Минфина Сазанов.

Фитнес-центры, спортивные компании, секции и кружки, которые пожелают участвовать в программе стимулирования граждан налоговым вычетом, должны будут войти в реестр перечень физкультурно-спортивных организаций, который формируется на конкретный налоговый период. Контроль над реестром получит Минспорт

В свою очередь правительство будет утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оказание которых предоставят вычет. Уже сообщалось, что к таким услугам могут отнести не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий. Предположительно в список войдут фитнес, секции по различным видам спорта, в том числе по единоборствам, занятия в рамках комплекса ГТО.

Поправки к Налоговому кодексу о вычете для налогоплательщиков, занимающихся спортом, разработаны Минфином еще в начале 2019 года и предоставлены правительству. В прошлом году из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции различные отраслевые союзы активно лоббировали принятие этих поправок. Например, Национальное фитнес-сообщество (НФС) направляло письма президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину с просьбой активизировать работу по налоговым вычетам для граждан. В НФС объясняли эту необходимость тем, что ограничительные меры из-за пандемии пошатнули здоровье россиян.

«Это даст возможность конкретизировать очень широкое понятие «занятие физической культурой» и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться налоговым вычетом», — говорила ранее журналистам президент НФС Елена Силина.

По данным отраслевого союза, у россиян из-за пандемии стали прогрессировать заболевания. Так, согласно опросу НФС, 80% опрошенных заявили, что во время режима изоляции набрали излишний вес, 65% пожаловались на снижение функциональных способностей и силовых показателей. В опросе принимали участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 65 лет, живущих в 45 регионах страны.

Идея предоставить гражданам налоговые вычеты с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, изначально исходила от президента России Владимира Путина. Проработать этот вопрос он поручил правительству еще в 2018 году.

«Проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации, на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги»,

– сообщалось в перечне поручений президента.