Россияне потратили максимально много в феврале

Согласно данным холдинга «Ромир», в феврале индекс покупательской активности (демонстрирует динамику потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса) достиг рекорда для этого месяца — 186% к медианному значению 2012-го, когда ИПА начали рассчитывать.

В прошлом месяце номинальные расходы граждан выросли на 4,5% в годовом выражении, а реальные — упали на 1,3%. Исполнительный директор «Ромира» Инна Караева сообщила, что фактически это означает, что реальная покупательская активность населения снизилась. Она объяснила это инфляцией — граждане покупают меньше, а платят больше.