Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россияне потратили максимально много в феврале

Артём Кульша
1 час назад
В феврале 2021 года россияне потратили максимально много для этого месяца с 2012-го. Об этом сообщают «Известия».
Россияне потратили максимально много в феврале
Фото: ТАССТАСС
Согласно данным холдинга «Ромир», в феврале индекс покупательской активности (демонстрирует динамику потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса) достиг рекорда для этого месяца — 186% к медианному значению 2012-го, когда ИПА начали рассчитывать.
В прошлом месяце номинальные расходы граждан выросли на 4,5% в годовом выражении, а реальные — упали на 1,3%. Исполнительный директор «Ромира» Инна Караева сообщила, что фактически это означает, что реальная покупательская активность населения снизилась. Она объяснила это инфляцией — граждане покупают меньше, а платят больше.
Ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин отметил, что также на снижение реальных расходов россиян повлияло падение реальных располагаемых доходов.
В феврале, как сообщал «Рамблер», председательница Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что принятие решения об изменении размера ключевой ставки будет зависеть от ситуации в экономике. По ее словам, основные направления денежно-кредитной политики предполагают четыре сценария. Снижение ставки возможно в дезинфляционном — если инфляция будет снижаться. Базовый же сценарий не предполагает дезинфляционных рисков.
Личный счет,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители