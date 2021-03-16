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ФНС увеличила число выездных проверок физлиц

Вероника Полынина
1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заметно увеличила число выездных проверок физлиц, выяснил РБК.
По словам опрошенных изданием налоговых консультантов, ряд клиентов получил «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года. Это связано с тем, что в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год.
В 2017 году ФНС впервые получила данные от зарубежных коллег о зарубежных счетах и активах россиян в рамках автоматического обмена информацией.
Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач в сентябре 2020 года говорил, что налоговики начнут проверку полученных данных только с 2021 года после специальной обработки и анализа.
По данным ФНС на январь 2021 года, россияне владеют 700 тысячами финансовых счетов по всему миру, остатки по ним составляют около 180 млрд долларов (более 13 трлн рублей).
Если после анализа полученных из-за рубежа данных налоговики выявляют расхождения в сведениях, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы в целях установления фактов, свидетельствующих об отсутствии или наличии налоговых рисков.
Выездная проверка по месту жительства может проводиться только с согласия налогоплательщика, поэтому чаще всего она проводится в местной налоговой инспекции. От обычной камеральной проверки ее отличает большая продолжительность, детализация запросов, объем требуемых документов и информации.
Ранее, как писал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Федеральная налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян. Закон вступит в силу уже с 17 марта.
Личный счет,Дмитрий Вольвач,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,
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