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В России предложили создать новую категорию льготников

Праймиещё 8
40 минут назад
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию — "ликвидаторы пандемии коронавируса", предоставив им ряд преференций. Об этом сообщает РИА Новости.
В России предложили создать новую категорию льготников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", — отмечается в письме Мишустину.
По мнению Владимира Петрова, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.
Автор идеи подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС.
"Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", — напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.
Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит "с определенным позитивным успехом".
Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Петров,
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