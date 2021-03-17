Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.05
$
73.24
86.92
87.15
Прогноз
22.03 – 29.03
$
73.42
87.66
Индексы и котировки Brent
68.30
–0.57 Золото
1734.69
–0.04 РТС
1552.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.03
1.1888
–0.0201
02.03
1.2089
14.03
05.03
19.02

Россияне захотели получать больше 100 тысяч рублей в месяц 

Лера Букина 26 минут назад
Россияне захотели получать больше 100 тысяч в месяц
Фото: РИА Новости
Ожидания по зарплате россиян с июня 2020 года резко выросли. Выяснилось, что теперь они хотели бы получать в среднем 107 тысяч рублей в месяц. Данная сумма на 44% больше той, что называлась в июне прошлого года (74 тысячи рублей), пишет «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Стоит отметить, что инфляция по итогам 2020 года в России достигла 4,9%.
Уровень желаемого дохода зависит от региона. Так, москвичи хотели бы получать в среднем 118 тысяч рублей в месяц, а петербуржцы — 102 тысячи рублей.
Более низкие зарплатные ожидания граждан во время снятия ограничительных мер обусловлены общим нестабильным экономическим положением и упадком потребительских настроений в тот момент, полагает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. Он отмечает, что в ходе восстановления рынка и возобновления деятельности организаций, зарплатные ожидания кандидатов также начали расти.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 28% россиян заявили о сокращении зарплаты на «удаленке».
Видео дня. Пособие на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться по-новому
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение