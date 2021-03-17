Россияне захотели получать больше 100 тысяч в месяц

Ожидания по зарплате россиян с июня 2020 года резко выросли. Выяснилось, что теперь они хотели бы получать в среднем 107 тысяч рублей в месяц. Данная сумма на 44% больше той, что называлась в июне прошлого года (74 тысячи рублей), пишет «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Стоит отметить, что инфляция по итогам 2020 года в России достигла 4,9%.

Уровень желаемого дохода зависит от региона. Так, москвичи хотели бы получать в среднем 118 тысяч рублей в месяц, а петербуржцы — 102 тысячи рублей.

Более низкие зарплатные ожидания граждан во время снятия ограничительных мер обусловлены общим нестабильным экономическим положением и упадком потребительских настроений в тот момент, полагает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. Он отмечает, что в ходе восстановления рынка и возобновления деятельности организаций, зарплатные ожидания кандидатов также начали расти.