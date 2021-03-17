В чужом кармане: сколько зарабатывает сварщик 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Наш новый герой — 37-летний сварщик Игорь Т. В профессии он уже более 13 лет.

«Сразу после школы я отправился в училище, хотел пойти или на токаря, или на сварщика. Второе выбрал, так как сварка показалась более творческим делом», — рассказал Игорь.

Он защитил диплом на отлично и получил самый высокий для выпускника четвертый разряд. Потом отправился на практику на завод, через год получил пятый разряд и сразу же устроился на предприятие с неплохой зарплатой. С тех пор на проблемы с поиском работы и заработок Игорь не жалуется.

В последний год он работает в московской компании, занимается сварочными работами (электросварка и газосварка) на трубопроводах отопления, водоснабжения и канализации. Работодатель обещал зарплату от 100 000 до 130 000 рублей до вычета налогов, заработать Игорю удается чуть меньше 100 000 рублей в месяц.

Работодатель Игоря искал сварщика с опытом от трех лет, образованием не ниже среднего специального, действующим удостоверением Национального агентства контроля сварки, навыками сварочных работ по системам отопления, водоснабжения и канализации, навыками чтения чертежей и проектов по инженерным сетям, а также знанием ГОСТ, строительных норм и правил по охране труда.

«Работа тяжелая, но труд ценится! Зарплата приходит два раза в месяц на карту. Коллектив подобрался хороший, да и начальство зря не ругает. Был один случай, когда выгнали двух ребят за распитие алкоголя, но были правы, ни к чему на такой работе выпивать!» — рассказал Игорь.

Одним из приятных бонусов в новой компании стало бесплатное горячее питание один раз в день. Также компания по-честному оплачивает переработки.

«Переработки хорошо оплачиваются (бывают часто, но по желанию). В отпуск отпускают без проблем, выплаты нормальные. Нигде не встречал, чтоб бесплатно кормили горячими обедами, да еще и такими большими порциями, столовая отменная», — отметил наш герой.

Главный минус — проблемы со здоровьем сварщику практически гарантированы.

«Во время работы идет огромная нагрузка на зрение, со временем сварщики начинают хуже видеть, а некоторые теряют зрение частично или полностью. У многих легочные заболевания — бронхиты, астма, пневмония», — предупреждает Игорь.

За счет работы в опасных условиях сварщики выходят на пенсию раньше — в 55 лет — и получают достойные выплаты, подчеркнул он.

Игорь живет с женой и 15-летней дочерью, его супруга — парикмахер.

«У нее доход бывает не хуже моего, принимает и в салоне, и на дому. Сам я в свободное время делаю металлические розы и другую красоту, кое-что продаю на «Авито» и получается дополнительный заработок», — отметил он.

Примерные траты Игоря (в месяц):