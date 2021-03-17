Другой парламентарий, экс-министр труда РФ Сергей Калашников
считает, что власть не смогла бы лишить всех иностранных граждан пенсий из-за двух факторов. «Первый вопрос заключается в том, что у нас с целым рядом стран, в частности в рамках бывшего СССР, СНГ подписаны соглашения о признании пенсионных прав, накопленных в разных странах. Это очень серьезный вопрос. Поэтому говорить вообще от отказе выплаты российским и иностранным гражданам, кому положены российские пенсии за рубежом, не приходится», — пояснил депутат URA.RU.