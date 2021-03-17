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В Госдуме уточнили детали новых изменений в пенсионной системе

Ura.Ru
2 часа назад
Российские власти и Пенсионный фонд России не планируют лишать пенсий россиян и иностранных граждан. Вопрос касается, например, беженцев, которых лишили этого статуса. Подробнее о новых изменениях URA.RU рассказала депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
Ранее в ПФР заявили, что собираются приостановить выплаты зарубежным гражданам. Это поможет остановить нецелевое расходование средств ПФР.
«Это искаженная информация. Правительство РФ, Госдума и ПФР не планировали лишить граждан России или иностранных граждан получения пенсионного обеспечения. Приостановление пенсионных выплат будет производиться сроком до шести месяцев в случае потери вида на жительство. Когда лицо без гражданства или иностранный гражданин будет лишен статуса беженца, к примеру, — в этом случае будут приостановлены соответствующие выплаты, но будет дано право внести соответствующий документ для их возобновления», — пояснила политик.
Другой парламентарий, экс-министр труда РФ Сергей Калашников считает, что власть не смогла бы лишить всех иностранных граждан пенсий из-за двух факторов. «Первый вопрос заключается в том, что у нас с целым рядом стран, в частности в рамках бывшего СССР, СНГ подписаны соглашения о признании пенсионных прав, накопленных в разных странах. Это очень серьезный вопрос. Поэтому говорить вообще от отказе выплаты российским и иностранным гражданам, кому положены российские пенсии за рубежом, не приходится», — пояснил депутат URA.RU.
Также Калашников пояснил, что такой подход был бы несправедливым. «Люди всю жизнь отчисляли в Пенсионный фонд и от того, что они изменили место жительства, не должно означать, что эти деньги у них экспроприируют», — заключил он.
Личный счет,Видео,Светлана Бессараб,Сергей Калашников,Пенсионный фонд РФ,Госдума,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
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