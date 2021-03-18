Власти Орловской области объяснили заявление чиновника о минимальной оплате труда

Сотников во время выступления в профильном комитете удивился, что люди отказываются от работать за зарплаты в 15-18 тыс. рублей. Правительство региона пояснило, что слова чиновника вырваны из контекста.

Речь шла о пособиях в 12 тыс. рублей с надбавкой в 3 тыс. за каждого ребенка. В октябре выплаты вернули к прежнему порядку начисления, однако люди стали массово отказываться работать за зарплаты, меньшие чем 15-20 тыс. рублей. Слова Сотникова лишь констатировали дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.