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Власти Орловской области объяснили заявление чиновника о минимальной оплате труда

Слово и Делоиещё 12
41 минуту назад
Сотников во время выступления в профильном комитете удивился, что люди отказываются от работать за зарплаты в 15-18 тыс. рублей. Правительство региона пояснило, что слова чиновника вырваны из контекста.
Власти Орловской области объяснили заявление чиновника о минимальной оплате труда
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Речь шла о пособиях в 12 тыс. рублей с надбавкой в 3 тыс. за каждого ребенка. В октябре выплаты вернули к прежнему порядку начисления, однако люди стали массово отказываться работать за зарплаты, меньшие чем 15-20 тыс. рублей. Слова Сотникова лишь констатировали дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.
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