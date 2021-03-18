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В Госдуме предложили отправлять часть россиян на пенсию в 50 лет 

Павел Тиунов 1 час назад
В Госдуме предложили отправлять часть россиян на пенсию в 50 лет
Фото: depositphotos.com
Сотрудники региональных противопожарных служб должны иметь право досрочного выхода на пенсию в 50 лет, заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов. Он и сенатор Сергей Леонов предложили внести соответствующие поправки в закон «О страховых пенсиях».
Сегодня, подчеркнул Нилов, на досрочный выход на пенсию, могут рассчитывать работники только федеральной противопожарной службы. Представители региональных экстренных служб этим правом оказались обделены. Депутат назвал это обстоятельство «законодательным пробелом».

«Право на досрочную пенсию необходимо гарантировать работникам противопожарных служб всех уровней. Огонь не разбирает — региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково», — написал парламентарий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Нилов приложил к посту текст пояснительной записки к предложению о внесении поправок в соответствующий закон. В ней говорится, что изменение документа позволит выходить на пенсию сотрудникам региональных противопожарных служб в 50 лет при условии стажа работы в 25 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков заявил, что россиянок, родивших трёх детей, следует отпускать на пенсию. По его словам, в настоящее время в России сложилась «критическая ситуация с демографией». Рождение детей сегодня — это задача чрезвычайной важности, добавил он. Именно поэтому женщин, в семьях которых появляются как минимум трое детей, необходимо поощрять. Например, платить им пенсию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей, пояснил общественник. Чесноков также подчеркнул, что для россиянок подобная выплата была бы серьезной помощью в воспитании детей. При этом с каждым последующим ребенком выплата должна становиться все больше. Однако главное, чтобы многодетных матерей не лишали возможности продолжать работать, резюмировал Чесноков.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Чесноков , Сергей Леонов , Ярослав Нилов , Госдума
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