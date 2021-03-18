В Госдуме предложили отправлять часть россиян на пенсию в 50 лет 

Сегодня, подчеркнул Нилов, на досрочный выход на пенсию, могут рассчитывать работники только федеральной противопожарной службы. Представители региональных экстренных служб этим правом оказались обделены. Депутат назвал это обстоятельство «законодательным пробелом».

«Право на досрочную пенсию необходимо гарантировать работникам противопожарных служб всех уровней. Огонь не разбирает — региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково», — написал парламентарий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Нилов приложил к посту текст пояснительной записки к предложению о внесении поправок в соответствующий закон. В ней говорится, что изменение документа позволит выходить на пенсию сотрудникам региональных противопожарных служб в 50 лет при условии стажа работы в 25 лет.