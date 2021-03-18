Экономист предупредил россиян о «сгорающих» вкладах 

Экономист Валентин Катасонов предупредил о риске обесценивания вкладов россиян по примеру 1991-го и 1998 года. Об этом сообщает DEITA.RU.

Катасонов отметил, что в 90-х одна часть вкладов была заморожена, другая — обесценилась, а остальное — «просто сожгли банкиры», которые решили не отвечать по обязательствам.

Экономист отметил, что в 2021 году в России резко выросли цены почти на все. Он заявил, что в таких условиях россиянам стоит открывать вклады только в банках из первой десятки.

Катасонов предупредил, что деньги обманутых вкладчиков в лучшем случае достаются их детям и внукам после долгой и упорной борьбы.

«Граждане уже несколько раз прочувствовали на себе, как государство выполняет свои обязательства. Людей наглым образом обманывают и кидают», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», ранее в России приняли законопроект, переносящий сроки полной компенсации старых вкладов. Компенсация не состоится до 1 января 2024 года.

Новый документ приостанавливает начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Этот закон был принят в 1995 году, он гарантирует восстановление сбережений граждан. Его действие приостанавливали с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.