Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Победитель лотереи не пришел за миллионом долларов

Артём Кульша
2 часа назад
Приз американской лотереи Mega Millions в размере миллиона долларов остался невостребованным. Об этом сообщает CNBC.
Победитель лотереи не пришел за миллионом долларов
Фото: ReutersReuters
17 марта 2020 года в Род-Айленде некто купил выигрышный билет Mega Millions с призом в размере миллиона долларов. В разных штатах правила о сроке, в течение которого приз можно востребовать, отличаются. В Род-Айленде он составляет год. Вчера срок истек, а приз так и не был востребован.
«Хотя большинство невостребованных призов, как правило, составляют гораздо меньшие суммы, мы рекомендуем игрокам всегда проверять свои билеты. Даже если вы не выиграете джекпот, у многих игр есть множество других призовых уровней», — прокомментировал ведущий директор Mega Millions и директор Maryland Lottery and Gaming Гордон Меденика.
В 2016-м, как сообщал «Рамблер», в Калифорнии не был востребован приз в размере 63 миллионов долларов. Согласно статистике, в Северной Каролине в 2019 и 2020 финансовых годах не были востребованы призы государственной лотереи на общую сумму более 59 миллионов долларов. Судьба невостребованных выигрышей зависит от правил штата. Чаще всего деньги возвращаются самим штатам, продающим билеты.
Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители