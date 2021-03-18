Победитель лотереи не пришел за миллионом долларов

17 марта 2020 года в Род-Айленде некто купил выигрышный билет Mega Millions с призом в размере миллиона долларов. В разных штатах правила о сроке, в течение которого приз можно востребовать, отличаются. В Род-Айленде он составляет год. Вчера срок истек, а приз так и не был востребован.

В 2016-м, как сообщал «Рамблер», в Калифорнии не был востребован приз в размере 63 миллионов долларов. Согласно статистике, в Северной Каролине в 2019 и 2020 финансовых годах не были востребованы призы государственной лотереи на общую сумму более 59 миллионов долларов. Судьба невостребованных выигрышей зависит от правил штата. Чаще всего деньги возвращаются самим штатам, продающим билеты.