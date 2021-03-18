ЕС решил не вводить санкции против олигархов из России

"Санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд. Политическая цель санкций — изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия", — сказал он и подчеркнул, что ЕС вводит санкции в отношении лиц, ответственных за какие-то преступления и нарушения.