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В ЕС заявили об отсутствии оснований для санкций против российских бизнесменов 

ТАСС 1 час назад
ЕС решил не вводить санкции против олигархов из России
Фото: ТАСС
Евросоюз не обладает достаточными основаниями для введения санкций в отношении крупных российских предпринимателей. Об этом журналистам сообщил в четверг в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества, которое пройдет 22 марта.

"Санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд. Политическая цель санкций — изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия", — сказал он и подчеркнул, что ЕС вводит санкции в отношении лиц, ответственных за какие-то преступления и нарушения.

Как ожидается, главы МИД 27 стран ЕС на заседании 22 марта утвердят новые ограничительные меры против физических лиц, в том числе граждан России, несущих ответственность, по мнению сообщества, за нарушения прав человека.
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2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ — генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.
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Комментарии 12
Личный счет , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , МИД , ЕС , СКР , ФСИН
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