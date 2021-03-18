Россия выплатила части пенсионеров по 600 тысяч 

Как писал «Рамблер», в 2020 году Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий. По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема — присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.

Финансовый аналитик Виталий Калугин заявлял, что за 2017-2019 годы россияне недополучили пенсий как минимум на один миллиард рублей, максимум — на три.

В итоге ПФР проверил начисления пенсионеров, у которых были объединены счета. Оказалось, что более восьми тысяч человек недополучили от государства 70 миллионов рублей. Эти средства пенсионерам в итоге вернули. Недополученные выплаты варьировались от очень маленьких (142 рубля) до очень больших (599 тысяч рублей).