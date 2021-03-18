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Россия выплатила части пенсионеров по 600 тысяч 

Мария Иванова 23 минуты назад
Россия выплатила части пенсионеров по 600 тысяч
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) проанализировал начисления 133 тысяч пенсионеров и выяснил, что восемь тысяч из них недополучали выплаты. Об этом рассказала «Комсомольская правда».
Как писал «Рамблер», в 2020 году Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий. По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема — присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.
Финансовый аналитик Виталий Калугин заявлял, что за 2017-2019 годы россияне недополучили пенсий как минимум на один миллиард рублей, максимум — на три.
В итоге ПФР проверил начисления пенсионеров, у которых были объединены счета. Оказалось, что более восьми тысяч человек недополучили от государства 70 миллионов рублей. Эти средства пенсионерам в итоге вернули. Недополученные выплаты варьировались от очень маленьких (142 рубля) до очень больших (599 тысяч рублей).
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Комсомольская правда
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