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Россиянам назвали обязательные надбавки к пенсии в 2021 году 

Профиль и ещё 8 9 минут назад
Названы обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Фото: ТАСС
Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в этом году будут выплачены. Однако начислений сверх положенного, как это произошло в "ковидном" 2020-м, ждать не нужно.
На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране власти рассчитывают и на позитивные сдвиги в экономике, заявил юрист Артем Баранов. Он отметил, что социальные пенсии с 1 апреля будут индексированы на 3,4%.
Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не соответствуют уровню прожиточного минимума, предусмотрены доплаты. Их размер зависит от региона проживания, сообщил Баранов агентству "Прайм".
Дополнительные пособия также выплачивают россиянам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. По информации ПФР, она будет начисляться автоматически.

"Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения", — пояснил Баранов.

Повышение индексации социальной пенсии коснется и других категорий населения. Также увеличатся выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей в апреле. Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, резюмировал Баранов.
Ранее "Профиль" писал, что досрочные пенсии предложили платить еще одной категории россиян. Инициативу выдвинули глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и сенатор Сергей Леонов.
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Комментарии 3
Личный счет , Маленькая пенсия , Артем Баранов , Сергей Леонов , Ярослав Нилов , Госдума
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