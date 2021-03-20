Названы обязательные надбавки к пенсии в 2021 году

Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в этом году будут выплачены. Однако начислений сверх положенного, как это произошло в "ковидном" 2020-м, ждать не нужно.

Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не соответствуют уровню прожиточного минимума, предусмотрены доплаты. Их размер зависит от региона проживания, сообщил Баранов агентству "Прайм"

Дополнительные пособия также выплачивают россиянам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. По информации ПФР, она будет начисляться автоматически.

"Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения", — пояснил Баранов.

Повышение индексации социальной пенсии коснется и других категорий населения. Также увеличатся выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей в апреле. Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, резюмировал Баранов.