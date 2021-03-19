В чужом кармане: сколько зарабатывает страховой агент 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

36-летняя Анастасия Ф. работает страховым агентом в Москве более трех лет. У Анастасии медицинское образование, подрабатывать она начала со второго курса — санитаркой, медсестрой, массажисткой. После окончания учебы она вышла замуж и родила дочь. Когда девочке исполнился год, муж ушел из семьи.

«Он начал бегать от алиментов и я поняла, что на зарплату начинающего медика поднять дочь не смогу. На массаж ко мне ходил страховой агент и постоянно расхваливал свою работу, говорил, сейчас каждый что-то страхует — машину, квартиру, бизнес или жизнь», — рассказала Анастасия.

В итоге наша героиня откликнулась на вакансию страхового агента, в которой предлагали зарплату от 20 000 до 100 000 рублей. Оплата сдельная — обещали от десяти до 45 процентов за каждую сделку. Предусмотрены и дополнительные бонусы за высокие результаты — процент от годовой прибыли.

Анастасия прошла дистанционное обучение за счет компании (обычно от четырех до семи дней, можно учиться в выходные дни). Для устройства на работу требовалось образование не ниже полного среднего, а опыт был не важен.

Ее основные обязанности: поиск и привлечение клиентов, формирование собственной клиентской базы, разъяснение клиентам условий страхования, консультирование, подбор страховых продуктов и заключение договоров страхования.

«В первое время получала я не больше 20 000 рублей. Сейчас в основном 40 000-50 000 рублей (и я считаюсь активным агентом). Начальство рассказывает нам об агентах из других офисов с доходом до миллиона, бывают такие единичные случаи, но в основном огромные доходы страховщиков — сказки», — отметила она.

Анастасия объяснила, что, несмотря на невысокую по московским меркам зарплату, она была довольно работой благодаря медицинской страховке — и для себя, и для членов семьи.

«С 2020 года страховки для семьи нет (вернее, за нее нужно доплачивать), а с такой зарплатой доплачивать не из чего. Помимо нестабильного дохода, главный минус тут — высшая степень бюрократии и кумовство, добиться какой-то карьеры можно только через 15 лет работы», — отметила она.

Общение с клиентами чаще всего проходит непросто. Большинство, по словам Анастасии, крайне негативно относятся к добровольному страхованию, считая это вымогательством денег.

«Коллектив полон подлых людей, которые подставляют, сплетничают и подсиживают. Могут залезть в твой компьютер, пока ты вышел на несколько минут, пройтись по базе данных и перевести клиента на себя», — рассказала наша героиня.

Сейчас Анастасия ищет новую работу через знакомых и планирует уволиться к лету. Она живет вместе с дочерью в квартире, доставшейся от дедушки.

Примерные траты Анастасии (в месяц):