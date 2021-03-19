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Россиянам с долгами могут запретить брать кредиты 

Вероника Полынина 39 минут назад
Россиянам с долгами могут запретить брать кредиты
Фото: РИА Новости
Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, ЦБ проанализировал мировую практику. В ряде стран выдача кредитов людям, «уже слишком обремененным долгами», запрещена или существует квота на количество выдаваемых кредитов.

«У нас такого права законодательного нет, мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им, действительно, воспользовались», — заявила глава регулятора.

По ее словам, сейчас ЦБ дестимулирует банки выдавать кредиты закредитованным гражданам посредством повышающих надбавок к коэффициентам риска. Однако банки с большим капиталом, которые могут себе позволить учитывать повышенные надбавки, продолжают выдавать такие кредиты.
Как сообщал «Рамблер», ранее финансовый консультант, создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина назвала способы сократить долги по кредиту. По ее словам, прежде чем брать кредит, необходимо накопить денежную подушку безопасности минимум на полгода. Также нужно продумать приемлемый график погашения, возможные способы увеличения основного или получения дополнительного дохода. Если же такой возможности нет, то можно задуматься о банкротстве.
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Личный счет , Ксения Воронина , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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