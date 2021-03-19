Россиянам с долгами могут запретить брать кредиты 

По словам Набиуллиной, ЦБ проанализировал мировую практику. В ряде стран выдача кредитов людям, «уже слишком обремененным долгами», запрещена или существует квота на количество выдаваемых кредитов.

«У нас такого права законодательного нет, мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им, действительно, воспользовались», — заявила глава регулятора.

По ее словам, сейчас ЦБ дестимулирует банки выдавать кредиты закредитованным гражданам посредством повышающих надбавок к коэффициентам риска. Однако банки с большим капиталом, которые могут себе позволить учитывать повышенные надбавки, продолжают выдавать такие кредиты.