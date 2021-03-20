Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.01
$
74.29
88.50
88.30
Прогноз
22.03 – 29.03
$
73.42
87.66
Индексы и котировки Brent
64.54
–0.03 Золото
1745.33
+0.15 РТС
1488.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1904
–0.0012
05.03
1.1916
16.03
08.03
22.02

На 28,9% упали реальные зарплаты россиян в январе 

Майк Габриелян 1 час назад
Реальные зарплаты россиян упали в январе на 28,9%, если сравнивать с показателями декабря прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
По данным ведомства, реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в январе 2021 года на 0,1% по сравнению с январем прошлого года. При этом по сравнению с декабрем 2020 года реальные зарплаты сократились на 28,9%.
Средняя начисленная российская зарплата в январе 2021 года составила 49 516 рублей. По сравнению с прошлогодним январем она выросла на 5,3%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению экспертов, в 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%.
Личный счет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение