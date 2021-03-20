На 28,9% упали реальные зарплаты россиян в январе 

Реальные зарплаты россиян упали в январе на 28,9%, если сравнивать с показателями декабря прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в январе 2021 года на 0,1% по сравнению с январем прошлого года. При этом по сравнению с декабрем 2020 года реальные зарплаты сократились на 28,9%.

Средняя начисленная российская зарплата в январе 2021 года составила 49 516 рублей. По сравнению с прошлогодним январем она выросла на 5,3%.